بعد الدنمارك.. اليونان ترصد إصابات بكورونا في حيوانات المنك

أعلن مسؤول في وزارة الزراعة اليونانية، اليوم الجمعة، رصد حالات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في حيوانات المنك في مزرعتين في شمال البلاد.

وأضاف المسؤول أن السلال، ة التي عثر عليها في الحيوانات، لم تتحور عن تلك التي تصيب البشر.

وثبتت إصابة القائم على تربية الحيوانات في إحدى المزرعتين بفيروس كورونا وتجرى فحوص للعاملين فيها. ومن المقرر أن تبدأ عملية التخلص من نحو 2500 من حيوانات المنك في المزرعة بعد وقت قصير.

وتخلصت السلطات في الدنمارك من كل حيوانات المنك في المزارع لديها والتي كان عددها يبلغ نحو 17 مليوناً بعد رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد في المزارع هناك.

ونفق أكثر من 15 ألفاً من حيوانات المنك في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ أغسطس الماضي.