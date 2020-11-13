القضاء الألماني يتهم 12 يمينياً متطرفاً بالتآمر لمهاجمة مساجد

قالت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، إن الادعاء وجه اتهامات إلى 12 رجلاً من اليمين المتطرف بالتخطيط لهجمات مسلحة لمهاجمة مساجد.

وذكر ممثلو الادعاء، في بيان "كان هدفهم من شن هجمات على مساجد وقتل وإصابة أكبر عدد ممكن إيجاد أجواء مماثلة للحرب الأهلية".

وقالوا إن المشتبه بهم، وهم 11 من أفراد العصابة ومتعاون واحد، التقوا بانتظام للتخطيط للهجمات وإن جمعيهم عدا واحد تعهدوا بالمساهمة بآلاف اليورو في تمويل قدره 50 ألفاً (59 ألف دولار) لشراء الأسلحة.

وأضاف ممثلو الادعاء في مدينة شتوتجارت جنوب البلاد أن كل المشتبه بهم ألمان وجميعهم اعتقلوا عدا أحدهم لا يزال فاراً.

وتوفي أحد المشتبه بهم بعد احتجازه ولم تتوفر معلومات بعد عن ملابسات وفاته.

يعد التشدد في صفوف اليمين المتطرف قضية حساسة بشكل خاص في ألمانيا بسبب مخاوف من عودة النازية.