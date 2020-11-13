كورونا يقتل 1,3 مليون شخص ويصيب 52 مليوناً في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 1,3 مليون شخص عبر العالم، وفق تعداد يستند إلى مصادر رسمية، اليوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت جرينتش.

كما أصاب الفيروس، المسبب لمرض كوفيد-19، أكثر من 52 مليوناً و775 ألفاً و840 رسميا. وخلال يوم أمس الخميس بمفرده، توفي تسعة آلاف و921 شخصاً، فيما أصيب 608 آلاف و625 في العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات في العالم مع 242 ألفا و435 حالة من أصل عشرة ملايين و555 ألفاً و469 إصابة، تليها البرازيل (164 ألفاً و281 وفاة) فالهند (128 ألفا و668 وفاة)، والمكسيك (97 ألفا و56 وفاة) وبريطانيا (50 ألفا و928 وفاة).

وشهد العالم ارتفاعاً جديداً في عدد الحالات المسجلة، فيما اصطلح على تسميته موجة ثامية من التفشي. وهو ما أدى إلى إعادة فرض تدابير وإجراءات إغلاق وحجر منزلي في العديد من الدول. وفي الولايات المتحدة، بدأت العديد من الولايات تفرض قيودا جديدة على المستوى المحلي في غياب التعليمات الاتحادية.

وفي فرنسا، وبعد 15 يوما على إعادة فرض الإغلاق على المستوى الوطني، استبعدت الحكومة أي تخفيف للتدابير المتخذة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دامارمان، اليوم الجمعة «لا تكمن المشكلة في تعديل قواعد اليوم بل في احترامها حتى لا نمدد الإغلاق».

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا إن البلاد وصلت على الأرجح إلى ذروة الموجة الثانية من الجائحة مع نحو 1500 مصاب في العناية المركزة.

كانت بلجيكا أعلنت الإغلاق في 30 أكتوبر الماضي مدة ستة أسابيع. وبلغ عدد الإصابات فيها الجمعة 520 ألفاً و393 حالة منذ بدء الجائحة توفي منهم 13 ألفاً و891 شخصاً.