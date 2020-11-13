فرنسا تقتل 5 إرهابيين بينهم قيادي كبير في مالي

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أن قوتها الموجودة في مالي قتلت خمسة إرهابيين بينهم قيادي كبير من الصف الأول مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي كان قد ورد اسمه في السنوات الأخيرة في العديد من الهجمات في المنطقة.

وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في بيان، بالعملية التي تطلبت «وسائل استخباراتية كبيرة وقوة اعتراض مكونة من مروحيات وقوات برية» شنت هجوما على با أغ موسى الذي وصفته بأنه «القائد العسكري» لإحدى الجماعات و«أحد الكوادر التاريخيين للتيار الإرهابي في (منطقة) الساحل».

وأوضح البيان أن با أغ موسى «يعتبر مسؤولاً عن هجمات عدة ضد القوات المالية والدولية وكان يعد من القادة العسكريين الإرهابيين الرئيسيين في مالي مكلف، خصوصا تأهيل مجندين جدد».

وصرح المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية العقيد فريديريك باربري أن جنود قوة «برخان» الفرنسية حاولوا اعتراض السيارة التي كان يستقلها الإرهابي مع أربعة أشخاص آخرين لم تعرف هوياتهم على بعد حوالي مئة كيلومتر من ميناكا (شمال شرق مالي).

وأضاف أن «الركاب المدججين بالسلاح فتحوا النار فجأة من رشاشات وأسلحة فردية»، ما استدعى الرد، موضحاً أن المواجهة استمرت قرابة 15 دقيقة وقُتل خلالها الرجال الخمسة.

وكان الجيش الفرنسي قتل في يونيو، في عملية في مالي أيضا، الإرهابي عبد المالك دروكدال التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، وشكل ذلك انتصاراً كبيراً إدروكدال كان في قلب الإرهاب في الساحل لأكثر من عشرين عاماً.

ويبدو أن مقتل أغ موسى أكثر أهمية. وكان يُعرف بلقب «با موسى» وهو ضابط سابق في الجيش المالي ومن مؤسسي إحدى الجماعات الإرهابية.

وكان الرجل، الذي ينتمي إلى الطوارق وتصنفه الأمم المتحدة والولايات المتحدة «إرهابيا»، شخصية أساسية في حركات التمرد التي قام بها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد التحق بالجيش من جديد في 1996 ثم في 2006، لكنه انشق في المرتين، الأولى لينضم إلى التمرد والثانية إلى التيار الإرهابي في 2012.