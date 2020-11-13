الكويت: 718 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

قالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، إنها رصدت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 135650.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن المصالح الصحية سجلت 3 وفيات إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 833 حالة.

وأضاف السند، في البيان الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 110 حالات تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 751 حالة شفاء من المصابين بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 126344.