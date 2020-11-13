طوكيو تسجل 374 إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في طوكيو، اليوم الجمعة، 300 حالة لليوم الثالث على التوالي، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الجمعة.

فقد أظهرت الاختبارات إصابة 374 شخصا بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية، طبقا لما ذكرته حكومة العاصمة.

وقفز عدد المصابين، الذين ظهرت عليهم أعراض حادة في طوكيو إلى سبعة، مقارنة باليوم السابق ليصل عددهم إلى 46 . وسجلت طوكيو، أمس الخميس، 393 حالة إصابة جديدة، فيما تعد ثالث أكبر حصيلة إصابات يومية منذ ثلاثة أشهر. وقال توشيو ناكاجاوا، رئيس الرابطة الطبية باليابان في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، إن ارتفاع حالات الإصابة" يمكن اعتباره موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا". وكانت اليابان قد أنهت حالة الطوارئ التي استمرت شهراً في معظم مقاطعاتها الـ47 في منتصف مايو الماضي. وشهدت البلاد موجة ثانية من الفيروس في أغسطس الماضي.