إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 1.92 مليون

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 1.92 مليون حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 42 ألفاً و599. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 139 ألفاً و212 من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل 42 أسبوعاً.