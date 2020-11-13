إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 1.07 مليون

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.07 مليون حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 43 ألفا و589. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 387 ألفا و758، من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا قبل 41 أسبوعاً.