باكستان تسجل 2304 صابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 37 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، إلى 7092 حالة وفاة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له لعدد المصابين، عن تسجيل 2304 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 352 ألفاً و296 ، حسبما ذكرت صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.



وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و847 ألفاً و105 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا و36 ألفا و923 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 321 ألفاً و563 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1219 في حالة حرجة.