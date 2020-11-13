إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.44 مليون حالة

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.44 مليون حالة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 40 ألفاً و376، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 150 ألفاً و376 مصاباً.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 40 أسبوعاً.