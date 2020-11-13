هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 437 ألفا و376

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 437 ألفاً و376 حالة، اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 8375، في حين تعافى من المرض حتى الآن 6372 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعاً.