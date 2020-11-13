مقتل شخصين وإصابة 4 في انفجار قرب موقع للجيش الأفغاني غرب كابول

قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون في انفجار بالقرب من موقع تابع للجيش الوطني الأفغاني في منطقة "باغمان" غرب العاصمة كابول، صباح اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته الشرطة الأفغانية.

وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الجمعة، إن الانفجار وقع في منطقة "ارغاندي" في باغمان، حيث تظهر صور، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الانفجار ألحق أضراراً بالموقع العسكري.

ولم يكشف المسؤولون مزيداً من التفاصيل حول الضحايا، وما إذا كان الانفجار قد أسفر عن سقوط ضحايا من قوات الأمن أم لا في الموقع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.



