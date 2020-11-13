أوكرانيا تسجل 11787 إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الجمعة إن البلاد سجلت رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 11787 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعاً من 11057 حالة أمس الخميس.

وقال ستيبانوف إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 512652، بينها 9317 وفاة.