كوريا الجنوبية تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية سجلت 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28133.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بـ"كوفيد-19" ارتفع اليوم بمقدار 48 إصابة عن اليوم السابق، ليقترب من 200 إصابة.

وأعلنت كوريا الجنوبية حدوث وفاة واحدة إضافية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 488.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا وخرجوا من المستشفيات 25537 شخصا بزيادة قدرها 133 شخصا عن أمس الخميس.