فيسبوك: بايدن هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية



قال رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج للموظفين في مكالمة هاتفية للشركة إن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، بينما انتقد المعلومات المضللة التي نشرها الرئيس الحالي دونالد ترامب، حسبما أفاد موقع "بازفيد نيوز" أمس الخميس نقلاً عن تسجيل مكالمة صوتية.

ونقل عن زوكربيرج قوله "أعتقد أن نتيجة الانتخابات أصبحت الآن واضحة وأن جو بايدن سيكون رئيسنا المقبل".

وأضاف "من المهم أن يثق الناس بأن الانتخابات كانت نزيهة في الأساس، وهذا ينطبق على عشرات الملايين من الأشخاص الذين صوتوا لصالح ترامب".

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ، وكان يدعي أن الانتخابات الوطنية تم التلاعب بها ضده.

وبحسب ما ورد، فقد أبلغ زوكربيرج موظفي فيسبوك أنه "من غير المفيد" للأشخاص استخدام شبكة التواصل الاجتماعي لإثارة تكهنات بأن نتائج الانتخابات ستتغير بعد عمليات إعادة الفرز أو الإجراءات القضائية.

وفي تلك الأثتاء، بدأ بايدن المضي قدما في تشكيل فريقه الانتقالي لتسلّم السلطة، على الرغم من عدم تعاون إدارة ترامب، التي يبدو أنها تهدف إلى التشبث بالسلطة.