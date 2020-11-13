ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فامكو في الفلبين إلى 42 شخصاً

قالت الشرطة الفلبينية إن حصيلة القتلى جراء الإعصار فامكو في البلاد وصلت إلى 42 قتيلاً ولايزال 20 شخصاً مفقودين بعد فيضانات وانهيارات أرضية.

وجرى الإبلاغ عن إصابة 43 شخصا في حوادث متفرقة جراء الإعصار الذي ضرب جزيرة لوزون الرئيسية الأربعاء الماضي.

وقال مسؤولون إن أغلب المناطق المتضررة مازالت تتعافى من ثلاثة أعاصير أخيرة وعاصفة استوائية.

ومن بين القتلى عائلة من خمسة أشخاص طمرت في انهيار أرضي في إقليم بينجيت بشمال البلاد واثنان من المهندسين الحكوميين الذين كانوا يجرون تفتيشا وعملية إنقاذ، بحسب الشرطة.

يشار إلى الفلبين تتعرض سنويا لنحو 20 إعصاراً مدارياً في المتوسط، مما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.