إصابات كورونا في لبنان تتجاوز حاجز 100 ألف

تجاوز مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، الخميس حاجز 100 ألف.

وباتت البلاد تعد 100703 إصابات بعد تسجيل 1874 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أنها سجلت 12 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 775.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 288 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 55706.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا، أمس الأربعاء، بالإغلاق التام في البلاد لمدة أسبوعين ابتدءً من 14 نوفمبر الحالي بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وذلك بعد ستة أسابيع من الإقفالات الجزئية، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي إلى خطها الأحمر أيضا.

واستثني من الإقفال القطاعات الحيوية. وأصدر وزير الداخلية، اليوم الخميس، قرارا قضى بمنع التجول من الخامسة مساء لغاية الخامسة من صباح اليوم التالي اعتباراً من السبت المقبل وحتى صباح 30 نوفمبر، وكذلك تقييد حركة السيارات من خلال اعتماد نظام الأرقام الفردية لأيام الاثنين والأربعاء والجمعة، والأرقام الزوجية لأيام الثلاثاء والخميس والسبت، على أن يمنع التجول لكافة أنواع السيارات يوم الأحد.