بايدن يُسرّع «الانتقالية» ويُطمئن الحلفاء الآسيويين

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

طمأن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، حلفاء الولايات المتحدة في سيئول وسيدني وطوكيو، واعداً بالإبقاء على اتفاقيات الدفاع المشترك معها، وإصلاح العلاقات بعد التوتر في عهد دونالد ترامب.

واختار بايدن الديمقراطي المتمرس رون كلين لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في إطار سعيه لتسريع انتقال السلطة، في غياب أي مؤشرات على استسلام دونالد ترامب وإقراره بالهزيمة في الانتخابات.

وغداة اتصالات هاتفية مع قادة أوروبيين وتأكيده أنّ «أميركا عادت»، تحدث نائب الرئيس السابق مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن والزعيم الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا.

وهنأ القادة الثلاثة بايدن على فوزه الأخير في الانتخابات على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتضمنت مكالمة بايدن مع سوغا تحذيراً واضحاً من رئيس الوزراء الياباني بأن «الوضع الأمني يزداد خطورة» في جميع أنحاء المنطقة، وفقاً لنص المكالمة الذي نشره مسؤولون يابانيون.

ورداً على تحليل سوغا غير العادي في صراحته، أكد بايدن «التزامه العميق بالدفاع عن اليابان» والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات المستمرة بين البلدين منذ عقود، حسبما أعلن فريقه الانتقالي.

وخلال إدارة ترامب التي استمرت أربع سنوات، شكّك الحلفاء الإقليميون للولايات المتحدة في التزام الرئيس الجمهوري بالوعود طويلة الأمد للدفاع عن بلادهم في حالة اندلاع نزاع عسكري.

وفي مكالمته مع رئيس الوزراء الأسترالي، تلقى بايدن دعوة لزيارة أستراليا العام المقبل بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع معاهدة أمنية بين البلدين. ووصف موريسون المكالمة بأنها كانت «ودية للغاية».

وفي مكالمة منفصلة مدتها 14 دقيقة مع مون، كشفت معلومات أنّ بايدن وصف التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنه «محور الأمن والازدهار» في المنطقة، وتعهد بالعمل معاً على مواجهة «التحديات المشتركة» مثل كوريا الشمالية وتغير المناخ.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية: «إن مون وبايدن اتفقا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن»، بعد تنصيب الرئيس الأميركي.

وكان ترامب فكر في سحب قوات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، حيث يتمركز حالياً أكثر من عشرين ألف جندي أميركي بهدف ردع أي عمل عسكري من كوريا الشمالية.

ومنذ إعلان وسائل الإعلام الأميركية الرئيسة فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر، خاطب جو بايدن الأمة وشكّل فريق عمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحدث مع عدد من قادة العالم، بمن في ذلك حلفاء لدونالد ترامب، وبدأ استعراض الأعضاء المحتملين في حكومته.

وأكد الفريق الانتقالي لبايدن اختيار رون كلين المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، بمجرد أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية في يناير. وكان كلين مسؤولاً عن التعامل مع ملف فيروس «إيبولا» في عهد أوباما، مما يسلط الضوء على أولوية بايدن في السيطرة على جائحة فيروس كورونا لدى تسلمه منصبه.

وهو أول تعيين يقوم به بايدن الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان صادر عن فريق الفترة الانتقالية للرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس: «الخبرة العميقة والمتنوّعة لرون كلين وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض، في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعمل على إعادة توحيد بلادنا».

ويبلغ كلين 59 عاماً، ويشغل منذ 2009 منصب مدير مكتب بايدن عندما كان هذا الأخير نائباً للرئيس باراك أوباما.

وقال كلين إن تعيينه في هذا المنصب «شرف حياة». وأضاف: «أنتظر بصبر نافد أن أساعده هو ونائبة الرئيس المنتخبة في جمع فريق موهوب ومتنوع للعمل في البيت الأبيض، والانصراف إلى تطبيق برنامجهما الطموح من أجل التغيير، والسعي إلى رأب الانقسامات في بلدنا».

وأثار اختيار كلين ارتياحاً لدى الديموقراطيين مثل السناتورة إليزابيث وورين، التي اعتبرت أنه «خيار ممتاز»، لأن كلين «يدرك حجم الأزمة الصحية والاقتصادية ولديه خبرة في إدارة الفريق المقبل».

ومن جانبه، واصل ترامب رفضه لنتائج الانتخابات الأميركية التي فاز بها بايدن. ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر، أمس، قال فيها: «سنفوز».