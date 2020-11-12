أين تذهب أموال المتبرعين لطعون ترامب؟

واشنطن (رويترز)

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة، بادعاءات التلاعب في الأصوات، أطلق فريق العاملين معه سيلاً من الطلبات لأنصاره للتبرع من أجل المساعدة في تغطية تكاليف الطعون القانونية على النتائج. وتقول إحدى الرسائل: «سيحاول اليسار أن يسرق هذه الانتخابات».

وتُبين وثائق الإفصاح المقدمة للسلطات لطلب التبرعات أنه يتعين على المتبرع أن يقدم أكثر من 8 آلاف دولار لكي يوجه المال إلى «حساب إعادة الفرز» الذي أُنشئ لتمويل طعون الانتخابات.

وسيُخصص جزء كبير من الأموال للجنة مختصة بقيادة ترامب اسمها «أنقذوا أميركا» وللجنة الجمهورية الوطنية. وبمقتضى قواعد لجنة الانتخابات الاتحادية يُتاح للجنتين مجال واسع لاستخدام هذه الأموال.

واللجان المختصة بالقيادة مثل لجنة «أنقذوا أميركا» تستخدم التبرعات للإنفاق على مرشحين آخرين، وتسدد في الوقت نفسه مصروفات شخصية.

وتسمح وثائق الإفصاح لترامب واللجنة الجمهورية الوطنية بتحويل التبرعات إلى قضايا سياسية أو حملات دعاية أخرى مثل سباق الإعادة المهم على مقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا خلال يناير، اللذين قد يُحددان مصير السيطرة على المجلس.