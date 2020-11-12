خبراء: «الإخوان» الإرهابية تتودد عبثاً لإدارة بايدن

شادي صلاح الدين (لندن)

تبقى السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، وعلاقتها بمنطقة الشرق الأوسط، مثار نقاش محتدم لعدد من الدوائر والمراكز البحثية الأميركية والأوروبية، وخصوصاً تعاطيها مع عدد من الملفات، ولاسيما تعاملها مع جماعة «الإخوان» الإرهابية.

ورصدت المراكز البحثية الأميركية محاولات قيادات الجماعة الإرهابية التودد لحملة الرئيس الأميركي المنتخب، ولكنها أكدت أن هذه المحاولات مصيرها الفشل.

وأوضح تقرير لمعهد «جتيستون» البحثي الأميركي أن الرسالة التي يجب على الإدارة الأميركية الجديدة أن تعيها جيداً هي «عدم تكرار أخطاء الرئيس السابق باراك أوباما»، مع التأكيد على أن «الإخوان» وأنصارهم كذابون ولا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة.

ولفت المركز البحثي الأميركي إلى وجود حالة من البهجة لدى قيادات «الإخوان»، وخاصة الهاربين منهم في لندن، بفوز بايدن. وعزا المحللون هذا الحماس إلى رغبة الجماعة الإرهابية في عودة تجربتهم، حيث لعبوا خلالها دوراً كبيراً في إثارة الفوضى التي ضربت عدداً من دول المنطقة.

وأصدرت المنظمة الإرهابية بياناً، الأسبوع الماضي، هنأت فيه بايدن، متمنية له وللشعب الأميركي الاستمرار في العيش بكرامة.

ونقل معهد «جتيستون» عن المحللة السياسية والكاتبة المصرية إسراء أحمد فؤاد، في ردها على بيان جماعة «الإخوان»، أن التنظيم الإرهابي يسعى بشتى الطرق لاستغلال أي ظرف دولي من أجل إعادة تدوير نفسه والظهور في المقدمة بعد فشل مشروعه التخريبي في المنطقة وانهيار نظامه في مصر عام 2013. وأضافت: «هناك عدة تقارير تؤكد سعي الإخوان للتهرب من القيود المفروضة على حركات الإسلام السياسي». وتابعت: «الآن يأملون أن تزيلهم الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية».

وقال الباحث المغربي أمين العلوي: «إن الجماعة الإرهابية تتمنى عودة حقبة الفوضى»، مؤكداً رغبتهم في تخريب المنطقة ودعم التطرف. واختتم مركز «جتيستون» البحثي تقريره بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي إدارة أميركية تجاهل أجراس التحذير التي دقها العرب في أعقاب محاولة «الإخوان» تقديم نفسها على أنها «جماعة» مسالمة في العالم العربي، مشدداً على أن «الجماعة» يائسة من العودة إلى السلطة في مصر، ولهذا فهي مستعدة حتى لمغازلة «الشيطان» نفسه للوصول إلى هذا الهدف.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشنّ فيه الحكومات الأوروبية حملة لمواجهة الجماعة الإرهابية، حيث شنت السلطات النمساوية حملة مداهمات ضد أعضاء الجماعة، تضمنت عمليات تفتيش لأشخاص وجمعيات مشتبه في دعمها لـ«الإخوان» الإرهابية، تتويجاً لعام من التحقيقات المتواصلة ضد أكثر من 70 مشتبهاً بهم.

وداهمت الشرطة النمساوية الأسبوع الجاري أكثر من 60 منزلاً ومبنى سكنياً ومكاتب عمل وجمعيات في فيينا وولايات شتايرمارك وكرينتن والنمسا السفلى.

وأظهرت التحقيقات التي أجريت حتى الآن، أن جماعة «الإخوان» الإرهابية هي تنظيم متطرف، تزعم نبذها للعنف، ولكنها على اتصال بجماعات إرهابية.