مسؤول «جمهوري»: لا مخالفات في فرز أصوات ولاية جورجيا

جورجيا (رويترز)

أكد أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأميركية، وهو جمهوري، أنه لم يتم رصد أي مؤشر حتى الآن على تلاعب واسع النطاق في إحصاء الأصوات بالولاية، حيث يتقدم الديمقراطي جو بايدن حالياً بفارق 14 ألف صوت على الرئيس دونالد ترامب. وقال سكرتير الولاية براد رافينسبيرجر في مقابلة مع محطة «سي إن إن» التلفزيونية، إنه «أمر بإعادة فرز الأصوات يدوياً، لأن الفارق متقارب جداً، ولكنه يعتقد أن الأصوات أحصيت حتى الآن بدقة، ويتقدم بايدن حتى الآن بهامش 0.3 في المئة مع فرز كل الأصوات تقريباً».

ورداً على سؤال حول مزاعم التلاعب بالأصوات، قال رافينسبيرجر: «لدينا تحقيقات جارية ولكننا لم نلحظ شيئاً واسع النطاق».

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن.

وستجري إعادة فرز الأصوات في جورجيا في الوقت الذي مضى فيه ترامب، قدماً في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.