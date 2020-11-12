نشاط دبلوماسي «مكثف» لتعزيز السلام في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أجاز المجلس الأعلى للسلام في السودان برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، خلال اجتماعه أمس في الخرطوم، ترتيبات الاحتفالات باستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام الشهر الماضي.

وقال سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام السودانية: «إن الاجتماع، الذي حضره أطراف العملية السلمية، أجاز التصور الخاص بترتيبات الاحتفال، ووجه اللجنة العليا للطوارئ الصحية باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة المشاركين».

وأوضح الدبيلو أنه سيجري استقبال قادة أطراف العملية السلمية بمطار الخرطوم، ومن ثم الانتقال للاحتفال الشعبي بساحة الحرية بالخرطوم.

ومن ناحية أخرى، بحث روبرت فيروزر المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان وجنوب السودان مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في الخرطوم، أمس، مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين: «تطرق الجانبان للخطوات الجارية في تنفيذ اتفاقية سلام السودان الموقعة في جوبا، وفقاً لما هو مخطط لها». وناقش الجانبان مدى مساهمة السودان في إنجاح اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، علاوة على بحث تطورات الأحداث الأخيرة بالجارة إثيوبيا، ومدى تأثيرها على السودان.

وأوضح قمر الدين أن المبعوث البريطاني أعلن خلال اللقاء استعداد المملكة المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، معرباً عن سعادته بزيارة السودان في هذه اللحظة، التي وصفها بالمهمة في تاريخ البلاد في أعقاب الثورة السودانية.

كما أكد دعم بلاده للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام الدائم في البلاد.

وفي هذه الأثناء، واصل المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث مباحثاته في الخرطوم، بلقاء مع عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي، الذي أكد استعداد والتزام الحكومة السودانية بجميع مكوناتها لاستقبال بعثة يونيتامس بنهاية العام الحالي.

وتطرق اللقاء إلى الخطوات الجارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد الاجتماع ضرورة استكمال هذه الخطوات، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية في السودان، الذي تضرر كثيراً من جراء وضعه في القائمة.

وتناول اللقاء أيضاً اتفاقية جوبا للسلام الموقعة الشهر الماضي، وأكد الطرفان أهمية انضمام بقية الأطراف غير الموقعة لمسيرة السلام، وشدد اللقاء على ضرورة مساندة ودعم شركاء وأصدقاء السودان لتنفيذ اتفاق السلام.