«الطاقة الذرية» تطلب من إيران توضيحات بشأن موقع نووي

فيينا (أ ف ب)

طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي أثار لديها شبهات، معتبرة أنّ المعلومات التي تلقتها بشأنه من طهران «تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية»، بحسب تقرير للوكالة.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من تقديم السلطات الإيرانية بعض المعلومات حول الموقع «أبلغت الوكالة إيران أنها ما زالت تعتبر أنّ الردّ الإيراني يفتقر للمصداقية من الناحية التقنية».

وأعربت وكالة الأمم المتحدة عن أسفها «للوقت الضائع»، مطالبة «بتفسيرات كاملة وسريعة من إيران بشأن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ ناتجة عن أنشطة بشرية في موقع غير معلن».

من جهة ثانية، تستمر طهران أيضاً في تكديس اليورانيوم، حيث تجاوزت كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب الآن 12 ضعفاً الحدّ المسموح به وفق الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015، بحسب التقرير.