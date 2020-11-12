الخرطوم تعيد فتح مخيم لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين

الخرطوم (وكالات)

أعاد السودان، أمس، فتح مخيم «أم راكوبة» بولاية القضارف، الذي استقبل في ثمانينيات القرن الماضي إثيوبيين هاربين من المجاعة في بلدهم، ومن بينهم يهود فلاشا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن سليمان علي محمد والي القضارف: «خصصنا معسكر أم راكوبة لاستضافة اللاجئين القادمين من إثيوبيا»، مطالباً المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإسراع في تهيئة المعسكر.

واستقبل مخيم أم راكوبة آلاف اللاجئين الإثيوبيين خلال ثمانينيات القرن الماضي، إبان موجة الجفاف والمجاعة التي ضربت القرن الأفريقي، وكان بعضهم من اليهود الفلاشا الإثيوبيين، الذين أقاموا في المخيم.

وارتفع عدد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان إلى أحد عشر ألفاً، وفق مسؤول حكومي سوداني.

وقال السر خالد مسؤول مكتب حكومة السودان للاجئين في ولاية كسلا: «في منطقة حمداييت بولاية كسلا، ارتفع عدد الواصلين من ألفين إلى ستة آلاف أمس، أما في منطقة القدي بولاية القضارف، فالأعداد وصلت إلى خمسة آلاف، وإجمالي الواصلين أحد عشر ألفاً، وما زالت التدفقات في الولايتين مستمرة على مدار الساعة».

وقال شاهد عيان في منطقة حمداييت الحدودية التابعة لولاية كسلا: «أغلب الواصلين إلى مركز الاستقبال الذي أقامته السلطات المحلية السودانية من النساء والأطفال والشباب صغار السن ويظهر عليهم الإعياء والتعب».

وأكدت الأمم المتحدة أن آلاف الإثيوبيين عبروا الحدود، وأنه مع اشتداد العمليات العسكرية داخل إثيوبيا، يتوقع أن ترتفع أعداد الفارين منها.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن كثيراً من النساء والأطفال بين من وصلوا إلى السودان بحثاً عن الأمان.

وأضافت أنه «مع توقعاتنا بوصول المزيد من الإثيوبيين إلى الدول المجاورة فقد أنشأت المفوضية مركزا إقليميا للطوارئ مع حكومات الإقليم ووكالات الأمم المتحدة».