برلمان العراق يقر قانون الاقتراض الداخلي

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أقر البرلمان العراقي قانون تمويل العجز المالي، أمس، الرامي بالدرجة الأولى لصرف رواتب موظفي الدولة التي تعيش أزمة اقتصادية طاحنة، بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض، وفق ما صرح به المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، شاكر حامد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال حامد: «المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الاقتراض، من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين، وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون، إضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محلياً ودولياً».

وكانت رواتب أكثر من 4 ملايين عراقي من الموظفين والمتعاقدين، ورقم كبير آخر من المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، تتأرجح بين الحكومة التي ترغب بإقرار قانون جديد يسمح لها باقتراض نحو 10 تريليونات دينار «نحو 8 مليارات دولار» من الداخل، والبرلمان الذي كان يحاول تقليل هذا المبلغ. وجاء التصويت على القانون بعد خفض قيمة القرض من 41 إلى 12 تريليون دينار عراقي، على أن تخصص 20 في المئة منها للمشاريع الاستثمارية، وفقاً لما جاء في الوكالة العراقية.

وأضاف حامد: «كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد، ودفع الحكومة إلى تقديم الموازنة لعام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية».

وتابع: «أجرى رئيس مجلس النواب اجتماعات متعددة خلال الجلسة المُطولة حتى ساعة متأخرة من فجر أمس، مع جميع الكتل النيابية وترأس اجتماعاً مهماً مع اللجنة المالية للوصول إلى صيغة تحافظ على موارد الدولة واستثمارها لتطوير الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة».

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، العثور على وكر لتنظيم «داعش» الإرهابي يحوي قذائف هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

عنصر من «داعش» معتقل لدى قوات مكافحة الإرهاب (من المصدر)

وقالت الخلية في بيان صحفي: إن «قيادة عمليات سامراء شرعت من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الآلية والقطعات الملحقة بها، وبإسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب إلى منطقة المزاريع لغرض إلقاء القبض على المطلوبين وإفشال نواياهم، باستهداف القطعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون». وأضافت أن «هذه المهمة أسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل الذهب يحتوي على 23 قذيفة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتي رمانة حرارية وصمام مدفع 57 وعبوة بلاستيكية C4 20، وعبوة ناسفة تم تفجيرها».

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على من يعرف بـ«موزع الكفالات» لعوائل «داعش» في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان صحفي أمس، إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائة لعصابات داعش». وأشارت إلى أن «الإرهابي كان يقوم بتوزيع ما يسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش في محافظة كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وبصفة موزع كفالات في ما يسمى قاطع كركوك». ولفتت إلى أنه «تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».