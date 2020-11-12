سوريا: طائرات مجهولة تقصف مواقع لميليشيات إيرانية بالرقة

دمشق (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات مجهولة الهوية نفذت غارات جوية على منطقة بادية «معدان عتيق» التي تأتي ضمن الريف الجنوبي لمحافظة الرقة.

ولم يورد المرصد السوري إذا ما كان هناك خسائر بشرية من عدمه، على خلفية هذه الضربات الجوية.

وتتواجد في بادية «معدان عتيق» ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، إضافة إلى عدد من أفراد تابعين لتنظيم «داعش» الذين ينشطون في هذه المنطقة، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري، رصد في وقت سابق من الشهر الماضي، غارات جوية مكثفة نفذتها مقاتلات روسية على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في بادية الرصافة جنوبي محافظة الرقة. وانتشرت الضربات الجوية في سوريا خلال الأشهر الماضية بصفة مستمرة، حيث أودت بحياة عدد من الأشخاص.

في مايو الماضي، أودت ضربات جوية على مواقع تابعة لقوات موالية لإيران عن مقتل 7 أشخاص، بحسب المرصد السوري.

وفي سبتمبر الماضي، قتل 16 عنصرا من أفراد الميليشيات التابعة لإيران، بعد غارات جوية يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفقاً للمرصد أيضاً.