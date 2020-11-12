إحباط هجوم إرهابي جديد للميليشيات في البحر الأحمر

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أفشلت تشكيلات بحرية تابعة للجيش اليمني بالتعاون مع قوات التحالف العربي أمس، محاولة إرهابية بزورق مفخخ سيّرته ميليشيات الحوثي عن بعد من الحديدة باتجاه طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وذكر مصدر عسكري أن «تشكيلاً بحرياً، يتبع المنطقة العسكرية الخامسة، استطاع السيطرة على زورق حوثي مسير قبل انفجاره، بمعاونة قوات التحالف». وقال: إن الميليشيات أطلقت الزورق من مدينة الحديدة نحو خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر، أحد أهم طرق التجارة في العالم.

جاءت المحاولة الإرهابية الحوثية بعد أقل من 24 ساعة من تدمير قوات بحرية للتحالف زورقين مفخخين من ذات المحافظة الساحلية، غرب اليمن.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

كما شهدت محافظة الحديدة اشتباكات جراء خروقات جديدة من قبل الميليشيات الحوثية تزامناً مع زيارة البعثة الأممية. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات أطلقت النار من أسلحة رشاشة صوب مواقع عسكرية جنوب شرق مركز مديرية «التحيتا»، تزامناً مع محاولة تسلل فاشلة لعناصرها إلى مزارع قريبة من خطوط التماس. وأضاف أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع العناصر المتسللة وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها، كما تم إخماد إسنادها الناري.

وكانت الميليشيات استهدفت ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين، وخروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار، منازل المدنيين في الأطراف الشمالية لمدينة «حيس» بعد ساعات من زيارة نائب رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمركز المديرية.

إلى ذلك، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية ودمرت آليات عسكرية تابعة لها في المعارك التي خاضها الجيش اليمني، أمس، مع الميليشيات التي حاولت التقدم باتجاه مواقع خسرتها في الأيام السابقة شمالي محافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري أن «قوات الجيش تعاملت مع محاولة تسلل لعناصر الميليشيات المتمردة، والتي أرادت من خلالها استعادة جبال نابص في جبهة القعيف»، مشيراً إلى أن المعارك التي خاضها الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات عسكرية تابعة لها. وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف نفذ غارات محكمة استهدفت تعزيزات الميليشيات القادمة من مديرية «برط العنان» المجاورة. واحتدمت المعارك بعد محاولة الميليشيات الحوثية التقدم باتجاه جبال «المطابق والربعة»، وبعض مواقع جبهة «القعيف» الاستراتيجية، شمالي محافظة الجوف.

وفي مأرب، قتل أكثر من 27 عنصراً من ميليشيات الحوثي إثر قصف جوي مركز، استهدف تحشيدات عسكرية للميليشيات.

وقالت مصادر ميدانية، إنه سقط نحو 30 جريحاً من عناصر الميليشيات، مشيرة إلى أن من بين القتلى والجرحى قيادات ميدانية بارزة، كانت تقود الهجمات الفاشلة في المحافظة.

وطبقاً للمصادر، فإن الغارات استهدفت المجاميع الحوثية تلك، خلال قيامها بتنفيذ هجوم انتحاري مكشوف على مديرية «رغوان»، مؤكدة أن الميليشيات انكسرت بخسائر بشرية ومادية باهظة.

وفي سياق آخر، أصيب 4 مدنيين بينهم طفل، خلال اليومين الماضيين، بحوادث انفجار مخلفات حرب حوثية، كانت الميليشيات قد زرعتها في مناطق بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية: إن إصابات بجروح متفاوتة تعرض لها 4 مدنيين بانفجار بقايا مقذوفات متفجرة من مخلفات حرب الميليشيات الحوثية. ووقعت الانفجارات هذه في حادثين متفرقين غربي مديرية قعطبة ومنطقة حجر شمال وشمال غرب الضالع.