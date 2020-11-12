استقالة وزير الداخلية الأردني

عّمان (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة إثر مظاهر وممارسات مخالفة للقانون أعقبت إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للخصاونة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير الأمن العام حسين الحواتمة تعقيباً على مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول مظاهر شغب، وإطلاق نار وعدم التزام بإجراءات السلامة والحد من انتشار فيروس كورونا عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول، وأفرزت أعضاء مجلس النواب الـ19.

من جانبهما، توعد الحنيطي والحواتمة بالضرب بيد من حديد لترسيخ سيادة القانون وضبط المخالفين.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد غرد على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً «المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية خرق واضح للقانون وتعد على سلامة وصحة المجتمع ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي نحن دولة قانون والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد».