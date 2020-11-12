مقتل 8 جنود أجانب من قوة حفظ السلام بتحطم مروحية في سيناء

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت مصادر عن مقتل 8 عسكريين أجانب، هم 6 أميركيين وفرنسي وتشيكي إثر سقوط طائرة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام في سيناء، لافتةً إلى أن الطائرة كانت في عملية استطلاع بجنوب سيناء، وسقطت إثر عطل فني مفاجئ.

وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد» أن الطائرة المنكوبة اتضح أنها طائرة أميركية من نوعية «UH-60 Black Hawk»،‏ وهي مروحية إسناد ونقل عسكرية متوسطة الحمولة ذات محركين من إنتاج شركة «سيكورسكي» الأميركية للطائرات.

يذكر أن القوات متعددة الجنسيات متواجدة في مناطق حدودية بين مصر وإسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام 1981، وتضم هذه القوة أكثر من 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء.