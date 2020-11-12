الإمارات: العنف يستهدف الاستقرار

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بالمملكة الهولندية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعلنت الشرطة أن عدة رصاصات أطلقت، صباح أمس، على السفارة السعودية في لاهاي بهولندا من دون وقوع إصابات، موضحة أنها فتحت تحقيقاً في الحادث الذي وصفته الرياض بـ«الهجوم الجبان».

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار على السفارة، وأوضحت الشرطة أن المشتبه به رجل في الأربعين من العمر من بلدة زوترمير المجاورة دون أن تقدم تفاصيل بخصوص دوره الفعلي أو الدافع المحتمل وراء الهجوم. وسيخضع الرجل الذي تم القبض عليه للتحقيق بينما قالت الشرطة إنها ما زالت تبحث عن شهود.

وأعلنت السفارة السعودية في لاهاي في بيان نشر على تويتر أن أياً من العاملين فيها لم يصب خلال إطلاق النار الذي لم تعرف دوافعه.

وأشارت السفارة إلى أن رجال الأمن فيها أبلغوا الجهات المعنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، مؤكدة عدم تعرض أي من منسوبي البعثة الدبلوماسية لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث «متطلعة إلى كشف ملابسات الحادث الجبان ومعرفة نتائجه وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة». وحثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

وأعلنت وزارة الداخلية الهولندية أنها تأخذ الهجوم على محمل الجد وهي على اتصال وثيق بالسلطات السعودية.

وأعلن ستيفن فان سانتين المتحدث باسم الشرطة والذي تبلغ من سكان حصول إطلاق أن «فرق الطب الشرعي تقوم بالتحقيق ويتعلق بآثار الرصاص والرصاصات الفارغة التي عثر عليها في المكان». وذكر فان سانتين أن عناصر شرطة ضربوا طوقاً أمنياً حول السفارة لتتمكن فرق الطب الشرعي من رفع البصمات.وعرضت وسائل إعلام محلية صوراً لثقوب الرصاص في النوافذ، ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار، فيما حثت الشرطة شهود الواقعة على الاتصال بها.

ولاقى الهجوم على السفارة السعودية في لاهاي تنديداً واسعاً.

وقالت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس إنها «تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة». وأكدت مصر وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

كما أدانت الحكومة الأردنية الحادثة، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الفعل الجبان واستهداف الأبرياء، كما أكد وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها. وأعرب الفايز عن ثقته بقدرة السلطات الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

وبدوره، أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي. ودعا العسومي في تصريح له إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

وفي السياق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة السعودية، ودعت المنظمة إلى كشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

ومن جهة أخرى أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.

ونوه الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً: «كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشرٍ، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة، لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمراً وارداً». وتابع: «لقد قدمت وعوداً في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة، اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً، ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة، فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجوده بينهم مرة أخرى».

وشدد على أن «عملنا أصبح استباقياً، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا».



«داعش» يتبنى هجوم جدة الإرهابي

تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي أمس، الاعتداء بعبوة ناسفة على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية أوقع جريحين خلال إحياء دبلوماسيين أوروبيين ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918.

وأعلن المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أمس الأول، أن الاعتداء الذي وصفه بأنه «فاشل وجبان» وقع «أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة»، وأسفر عن «إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين». واستهدف الاعتداء، وفق بيان للخارجية الفرنسية «المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة، والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا».