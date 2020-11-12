بريطانيا تواصل تسجيل أرقام قياسية لإصابات كورونا اليومية

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، تسجيل 33470 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يومية ترصدها المملكة المتحدة حتى الآن. وما فتئ عدد الإصابات اليومية يسجل أرقاماً قياسية على مدى الأيام والأسابيع الماضية رغم تدابير إعادة الإغلاق والحجر المنزلي التي اتخذتها الحكومة.

تأتي هذه الموجة الثانية من تفشي لفيروس قبل الشتاء الذي هو في الأصل موسم لنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

وبريطانيا صاحبة أعلى عدد من الوفيات جراء كورونا في أوروبا، ولا تقل في هذا الإطار عالميا سوى عن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك على التوالي.

ولم تتح بعد بيانات اليوم الخميس بشأن عدد من توفوا من جراء إصابتهم بكوفيد-19.

وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بإعادة فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا لشهر وسط مخاوف من أن العدد المتزايد للإصابات قد يفوق طاقة الخدمات الصحية. لكن لا يبدو أن تلك الإجراءات قد آتت أكلها بعد.