إيطاليا ترصد 37978 إصابة جديدة بكورونا مسجلة رقماً قياسياً

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، إنها سجلت 37978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهو أعلى حصيلة يومية بزيادة كبيرة عن العدد المسجل أمس الأربعاء والذي بلغ 32961 حالة.

كما رصدت الوزارة 636 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 وذلك في أعلى رقم منذ السادس من أبريل الماضي ارتفاعاً من 623 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات في إيطاليا، منذ ظهور المرض لأول مرة في فبراير، 1.066 مليون، بينما توفي 43589 حتى الآن جراء الفيروس.