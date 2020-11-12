خبير أميركي كبير يتحدث عن قرب التوصل للقاح كورونا

علق مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية البروفيسور أنطوني فاوتشي على قرب التوصل إلى لقاح ضد وباء كوفيد-19 قائلا: إن «القوة الضاربة آتية».

وبعد بضعة أيام على إعلان شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية أن اللقاح الذي تطورانه بلغت فعاليته نسبة 90% ضد فيروس كورونا المستجد، كشف فاوتشي العضو في الخلية التي شكلها البيت الأبيض لمكافحة الوباء أن لقاحا ثانيا «على وشك الإعلان عنه».

فقد أكدت شركة «موديرنا» الأميركية للتكنولوجيا الأحيائية، والتي تعمل مع المعاهد الوطنية للصحة الأميركية على تطوير لقاح، أنها تتوقع «تقديم طلب ترخيص عاجل لمنتجها لدى وكالة الغذاء والدواء في أواخر نوفمبر» الحالي.

وحذر فاوتشي من أن «القوة الضاربة آتية، لكن لا تتهاونوا»، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام معهد «تشاتام هاوس» للدراسات في لندن.

وأضاف «الدعم آت، لكنه لم يصل بعد»، داعيا إلى وضع كمامات وغسل اليدين بانتظام.

وأوضح أن اللقاحات التي سيتم التوصل إليها ستوضع أيضا في متناول الدول الأكثر فقرا، مؤكدا أنه «لا يجدر بالواحد أن يعيش أو يموت بحسب المكان الذي ولد فيه».

ورأى فاوتشي أن الوباء يذكّر بضرورة التنسيق على المستوى الدولي في مجال الصحة، مؤكدا أن على القادة «ضمان تعزيز الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية بشكل فعلي».

وقال: «ليست منظمة مثالية، لها ثغراتها. لكن العالم بحاجة إلى منظمة عالمية للصحة».