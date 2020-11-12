مقتل 74 مهاجراً في غرق قارب أثناء التوجه إلى أوروبا

قتل 74 شخصاً على الأقل عندما غرق مركبهم، اليوم الخميس، قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة العبور إلى أوروبا.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية، في بيان اليوم الخميس، أنّ "أفراداً منها أبلغوا عن حادثة غرق كبيرة أسفرت عن 74 قتيلاً على الأقل اليوم (12/11) قبالة الخمس عند الشواطئ الليبية".

وأفادت تقارير بأن القارب كان يحمل أكثر من 120 شخصاً. وانتشلت 31 جثة.

وأوضحت المنظمة أنّ خفر السواحل والصيادين نقلوا إلى الشاطئ 47 ناجياً من الحادثة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 900 شخص على الأقل غرقوا بالفعل منذ بداية العام الحالي خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

واعتُرض نحو 11 ألفاً آخرين في البحر وأعيدوا إلى ليبيا.

ووفقاً للمنظمة، يعد الحادث هو الأحدث في سلسلة من الكوارث التي غرق فيها ما لا يقل عن ثمانية قوارب أخرى في عرض البحر المتوسط منذ الأول من أكتوبر الماضي.