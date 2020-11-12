8 قتلى بتحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء

قتل ثمانية أشخاص، اليوم الخميس، في تحطم مروحية تابعة للقوة متعددة الجنسيات في سيناء، بحسب بيان لهذه القوة.

وأكد البيان أن المروحية تحطمت "خلال مهمة روتينية في منطقة شرم الشيخ بمصر". وأضاف أن أحد الذين كانوا على متن المروحية نجا ونقل إلى المستشفى.

والقتلى هم 6 أميركيين وفرنسي وتشيكي.

وصرح براد لينش المسؤول الكبير في القوة من القاهرة في مصر "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.

وتتمركز وحدة مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مطار رامون جنوبي إسرائيل بالقرب من سيناء.

وتضم القوة متعددة الجنسيات، وفقا لموقعها على الإنترنت، 1154 من العسكريين من الولايات المتحدة و12 دولة أخرى وتشمل مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء.

تأسست القوة متعددة الجنسيات لمراقبة عملية نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979.