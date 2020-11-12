اليابان تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا

سجلت اليابان، اليوم الخميس، 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أثار مخاوف الخبراء من أن تكون البلاد مقبلة على موجة جديدة من الإصابات.

وسجلت العاصمة طوكيو 393 إصابة جديدة، فيما تعد ثالث أكبر حصيلة إصابات يومية منذ ثلاثة أشهر، في حين سجلت مقاطعة أوساكا 231 حالة إصابة بالفيروس.

وقال توشيو ناكاجاوا، رئيس الرابطة الطبية باليابان في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن ارتفاع حالات الإصابة "يمكن اعتباره موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا".

كانت اليابان قد أنهت حالة الطوارئ التي استمرت شهراً في معظم مقاطعاتها الـ47 في منتصف مايو الماضي إبان الموجة الأولى من تفشي الوباء. وشهدت البلاد موجة ثانية من الفيروس في أغسطس الماضي.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشى نيشيمورا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه لا توجد حاجة عاجلة للإعلان عن حالة الطوارئ مجدداً.

مع ذلك، قال إن اليابان ربما تحتاج لفرض قيود على النشاط الاقتصادي في حال تدهور الوضع.

وقد سجلت اليابان حتى الآن 114 ألفاً و400 حالة إصابة بالفيروس، و1884 وفاة، بحسب وكالة "كيودو" للأنباء.