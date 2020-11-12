تعرض سفارة السعودية في هولندا لإطلاق نار دون إصابات

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا تعرض مقرها بمدينة لاهاي لحادث إطلاق نار فجر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن البعثة قولها إن رجال أمن السفارة أبلغوا الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدية للسفارة وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية. وأضافت: «لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات».

وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، وعبرت عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

وحثت السفارة المواطنين السعوديين الموجودين في مملكة هولندا رفع مستوى الحيطة والحذر وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.