السعودية تحصي 311 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أنها أحصت 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حول مستجدات مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 352 ألفاً و160 إصابة.

ولفت البيان إلى تسجيل 412 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 339 ألفاً و114.

كما رصدت المصالح الصحية 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5605 حالات.