الجيش العراقي يداهم وكراً لعصابات "داعش" الإرهابية في سامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس العثور على وكر لتنظيم "داعش" يحوي قذائف هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية، في بيان "قيادة عمليات سامراء شرعت من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الالية ولواء 41 (حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وبإسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب إلى منطقة المزاريع لغرض إلقاء القبض على المطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون".

وأضافت أن هذه المهمة أسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الارهابية في منطقة تل الذهب يحتوي على قذائف هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.