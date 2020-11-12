مدير منظمة الصحة العالمية: توخوا الحذر من فيروس كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إنه يمكن أن يكون عامة الناس قد سئموا من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منتدى السلام بباريس "قد نكون سئمنا من كوفيد-19 لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس إلا أنه يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك".