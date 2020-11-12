أدان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.
وأعرب معاليه - في بيان صدر فجر اليوم - عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.