"مجلس التعاون" يدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

أدان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأعرب معاليه - في بيان صدر فجر اليوم - عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.