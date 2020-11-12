ترامب على تويتر: سنفوز

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لنتائج الانتخابات الأميركية التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن، بحسب تقديرات وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء/الخميس قال فيها "سنفوز".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "يتساءل الجميع لماذا كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة غير دقيقة عندما تعلق الأمر بي. لأنها مزيفة ، تماما مثل الكثير من وسائط الإعلام التي عفا عليها الزمن".

وفي تغريدة ثالثة قال ترامب: "لا أحد يريد الإبلاغ عن أن ولايتي بنسلفانيا وميشيجان لم تسمحا لمراقبينا للانتخابات بالمتابعة أو المراقبة. وهذا مسؤول عن مئات الآلاف من الأصوات التي ما كان ينبغي فرزها. لذلك فإنني أفوز بسهولة بكلتا الولايتين. أبلغوا عن هذه الأخبار!".

يأتي هذا بعد أن أمر سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر في مؤتمر صحفي الأربعاء بإعادة فرز الأصوات بشكل كامل لسباق الانتخابات الرئاسية في الولاية، حيث أشار إلى أن فارق الأصوات بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن هو 14111 فقط.

وأكدت حملة ترامب في اتصال مع الصحفيين أنهم طلبوا إعادة فرز الأصوات وقال المسؤولون إنهم ما زالوا يهدفون إلى قلب نتيجة التصويت في جورجيا وعدد من الولايات الأخرى "وإعادة الرئيس إلى البيت الأبيض لولاية ثانية".

وقال سكرتير ولاية جورجيا للصحفيين :"في ظل الهامش المحدود، سيتطلب الأمر إعادة فرز كاملة يدوية في جميع المقاطعات. وهذا سيساعد في بناء الثقة".