بايدن ماضٍ في رئاسته.. وبومبيو يعِد بـ«انتقال» لترامب

ويلمنغتون (وكالات)

اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب «يحرج نفسه» برفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، وهو ما سينعكس سلباً على إرثه السياسي، لكنّه قلّل من جدوى موقف الملياردير الجمهوري.

جاء ذلك، في ما رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاعتراف بفوز بايدن، واعداً بعملية «انتقالية سلسة» نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

وفي تصريح من منزله في وليمنغتون بولاية ديلاوير، قال بايدن في إشارة إلى رفض ترامب الإقرار بهزيمته في استحقاق الثالث من نوفمبر: «أعتقد بكل صراحة أنه يسبّب إحراجاً لنفسه».

وأضاف أنه يتوخّى: «اللباقة» بالقول «أعتقد أنّ هذا الأمر لن يخدم الإرث السياسي للرئيس».

وبعد أسبوع من خسارته الانتخابات الرئاسية، استمر ترامب في محاولته الترويج لحقيقة بديلة هي أنّه على وشك الفوز، لكنّ الديمقراطي الفائز جو بايدن تجاهله وتلقّى سلسلة اتصالات تهنئة من عدد من قادة دول العالم.

وعن موقف ترامب ومؤيّديه قال بايدن: «إن عدم وجود نية لديهم للإقرار بفوزنا لا يؤثّر كثيراً في هذه المرحلة على تخطيطنا».

وأجرى قادة دول حليفة للولايات المتحدة محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب آملين بقيام تعاون معه.

وقال بايدن: «أبلغتهم أنّ أميركا عادت ولم تعد أميركا الوحيدة»، لافتاً إلى أنّ ردّهم اتّسم «بالحماسة، وأنا واثق تالياً بأننا سننجح في استعادة الاحترام الذي كانت أميركا تتمتع به سابقاً».

أما بومبيو، فقال في مؤتمر صحفي ردّاً على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب: «سيكون هناك انتقال سلسل نحو إدارة ثانية لترامب».

وأضاف: «سنحتسب كل الأصوات»، مؤكداً أن قادة العالم يدركون أنها «عملية قانونية تستغرق وقتاً».

وتعليقاً على اتّصالات التهنئة التي تنهال على بايدن من قادة العالم، والتي يتخلّلها بحث ملفّات عديدة، قال بومبيو: «إذا كان هذا لمجرّد السلام فأعتقد أن لا مشكلة كبيرة في ذلك. لكن، لا تخطئنّ الظنّ، ليس هناك في آنٍ واحد سوى رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق واحد للأمن القومي».

غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اعتبر أن بومبيو منفصل عن الواقع.

وقال شومر متوجّهاً إلى بومبيو: «لقد فاز بايدن.. فاز بالانتخابات، وتخطَّ الأمر».

وتابع: «لدينا أزمة كورونا مستفحلة، ولا وقت لدينا لهذا النوع من الألاعيب».

وفي هذه الأثناء، رفعت الحملة الانتخابية لترامب دعوى قضائية، أمس، في ولاية ميشيجان لمنعها من توثيق فوز بايدن بأصوات الولاية.

ووفقاً لشكوى رفعت في محكمة اتحادية في غرب ميشيجان، تقدم عديدون بشهادات تصف ما قالوا إنها مخالفات وقعت خلال التصويت بالتركيز على معقل للديمقراطيين، وهو مقاطعة «وين» التي تضم مدينة ديترويت.

وتلك المزاعم مماثلة لتلك التي رفعت بها الحملة وبعض الجمهوريين دعاوى قضائية وطعوناً في عدة ولايات. وقال خبراء قانونيون، إن تلك المساعي لن تسفر على الأرجح عن تغيير النتيجة التي فاز فيها بايدن بالرئاسة.

ومنذ موعد الاستحقاق في 3 نوفمبر، أصبح ترامب مقلاً في ظهوره العلني ونشاطه بدرجة كبيرة.

والنشاط الوحيد المعروف، الذي قام به خارج البيت الأبيض كان لعب الغولف خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد ظهور النتائج.

أما الإحاطات اليومية التي يتلقّاها من الأجهزة الأمنية، فقد كانت خارج جدوله اليومي، وهو لم يشر إلى تصاعد الإصابات بـ«كوفيد - 19» في جميع أنحاء البلاد.

وحتى الآن، يمنع ترامب بايدن من الحصول على حزمة التمويل والخبرات والمرافق المخصّصة لمساعدة الرئيس المنتخب على التحضير لتولي السلطة، ولم يدعه إلى المكتب البيضاوي.

وتتحكم بهذه الحزمة رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي، التي عيّنها ترامب، وهي المسؤولة عن الإفراج عنها.

لكن بايدن الذي فاز بعدد قياسي من الأصوات مع إقراره بأن نحو نصف الناخبين يدعمون ترامب، اختار على ما يبدو تجاهل الفوضى.

فهو نادراً ما يذكر ترامب، بل سارع إلى إنشاء فريق عمل خاص لمكافحة فيروس كورونا، وألقى أحدث خطاب له، مساء أمس الأول، تناول فيه مصير خطة الرعاية الصحية «أوباماكير» التي طلب ترامب من المحكمة العليا تفكيكها.