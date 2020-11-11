تغييرات «مقلقة» في «البنتاجون»

واشنطن (رويترز)

بعد يوم من إقالة الرئيس دونالد ترامب لوزير دفاعه، عين البيت الأبيض أحد الموالين لترامب في منصب رئيسي في وزارة الدفاع (البنتاجون)، ورقّى آخر كان وصف زوراً الرئيس السابق باراك أوباما بأنه «إرهابي».

وأعلن ترامب إقالته لوزير الدفاع مارك إسبر على «تويتر»، لكن إجراء مزيد من التغيرات في البنتاجون يثير مخاوف الديمقراطيين بشأن ما إذا كانت سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة قد تصبح غير مستقرة مع خروج ترامب «الجمهوري» من البيت الأبيض.

كما أن التغيرات تجعل من الأيسر على ترامب تنفيذ السياسات التي عارضها إسبر، مثل نشر القوات لقمع احتجاجات الشوارع في الولايات المتحدة. وقال ديمقراطيون: «إن خطوة ترامب بعثت برسالة خطيرة إلى خصوم أميركا». وقال آدم سميث، وهو ديمقراطي يقود لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: «من الصعب المبالغة فحسب تقدير، خطورة في تغيير كبار موظفي وزارة الدفاع خلال فترة الانتقال الرئاسي».

وقالت وزارة الدفاع: «إن كاش باتيل، الذي كان كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، سيكون رئيس الأركان».

وعمل باتيل مساعداً كبيراً للنائب الجمهوري ديفين نونيس، المؤيد لترامب الذي ترأس لجنة المخابرات بمجلس النواب وهو الآن أكبر عضو في الأقلية الجمهورية بالمجلس.