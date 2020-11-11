المفوضية الأوروبية تعتمد شراء 200 مليون جرعة لقاح ضد «كورونا»

بروكسل (وكالات)

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أنها اعتمدت عقداً رابعاً مع شركتي «فايزر» و«بيونتيك» لإنتاج العقاقير لشراء 200 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» نيابة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إن العقد يتضمن أيضاً بنداً يتيح خيار طلب ما يصل إلى 100 مليون جرعة أخرى، وذلك بعد التأكد من أن اللقاح آمن وفعال ضد الفيروس التاجي. وأشارت إلى أنه يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقرر التبرع باللقاح لدول منخفضة أو متوسطة الدخل أو إعادة توجيهه إلى دول أوروبية أخرى.