الجيش الروسي ينتشر في «قره باغ»

موسكو (وكالات)

أعلن الجيش الروسي، أن قواته لحفظ السلام انتشرت في ممر «لاتشين» الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورنو قره باغ الانفصالية إثر اتفاق وقف القتال الموقع مع أذربيجان.

وقال الجنرال الروسي سيرغي رودسكي في بيان: «سيطرت الوحدات المتقدمة في كتيبة القوات المسلحة التابعة لاتحاد روسيا على ممر لاتشين». إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الأرمينية متظاهرين معارضين خلال تظاهرة شارك فيها المئات في العاصمة يريفان على الرغم من حظر السلطات لها. ونظمت المظاهرة احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ الذي كرس انتصار أذربيجان، وهتف النائب عن حزب أرمينيا المزدهرة أرمان أبوفيان عبر مكبر للصوت «لا يمكنهم اعتقال كل البلاد».