الأردن: العشائر تظفر بغالبية مقاعد البرلمان

جمال إبراهيم (عمّان)

حملت نتائج انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر في الأردن مفاجآت عديدة بعد الإعلان عنها رسمياً أمس، من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، أبرزها فوز مرشحين جدد للعشائر في مقابل خسارة غالبية الرموز التقليدية.

أولى المفاجآت اختيار الناخبين الأردنيين ممثلين جدد لم يسبق لهم أن خاضوا غمار الحياة السياسية أو الانتخابات، فيما غابت غالبية الأسماء التقليدية التي تبوأت المقاعد النيابية لدورات عديدة، ولم يعبر منهم إلى قبة البرلمان إلا عدد محدود. ورصدت «الاتحاد» النتائج فتبين أن عدد القادمين الجدد للبرلمان بلغ قرابة 100 نائب، في حين لم يتجاوز عدد النواب من الدورات البرلمانية السابقة 30 شخصاً، وهو ما يعتبر تغييراً جذرياً في بنية البرلمان الذي سيطرت عليه الوجوه التقليدية لدورات عديدة.