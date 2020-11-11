الإمارات: «هجوم جدة» جبان

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت منطقة مكة في بيان أمس، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن. وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة مكة سلطان الدوسري، إن «الجهات الأمنية باشرت صباح الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين».

ووقع الهجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. ونقلت فرانس برس عن بيان الخارجية أن «المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة، والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل، بينهم قنصل فرنسا، استهدفت باعتداء بعبوة ناسفة، ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى». ونددت الخارجية بـ«حزم بالعمل الجبان غير المبرر»، داعية السلطات السعودية إلى التحقيق في هذا العمل، وتحديد الجناة ومحاكمتهم.

الشرطة السعودية تغلق الشارع المؤدي إلى مقبرة غير المسلمين في جدة (أ ف ب)

بدورها، أصدرت السفارة الفرنسية في السعودية، أمس، بياناً، أدانت فيه الهجوم. ووصفت السفارة، في بيان مشترك مع سفارات اليونان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الهجوم الذي تم بعبوة ناسفة بـ«الجبان».

وأضاف البيان «نتمنى للمصابين الشفاء العاجل، ونشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في الموقع». وتابع «نحن ندعم السلطات السعودية في تحقيقاتها في هذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم».

وفي نفس السياق، أصدرت القنصلية الفرنسية في جدة بيانا حثت من خلاله رعاياها في السعودية على توخي «أقصى درجات الحذر» عقب هجوم بالمدينة. وأضاف البيان «توخوا الحرص، وابتعدوا عن جميع التجمعات، وكونوا حذرين في تنقلاتكم».

وفي السياق، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم.

وأعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وشددت على دهشتها البالغة لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وأكدت وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

واحتفلت دول عدة من بينها فرنسا وبلجيكا، الأربعاء، بالذكرى الـ102 للهدنة المبرمة بين ألمانيا والحلفاء، والتي مثلت نهاية الحرب العالمية الأولى. وهذا الاعتداء هو الثاني الذي يطال مصالح فرنسية في جدة بعد هجوم في 29 أكتوبر ضد حارس أمن في القنصلية الفرنسية.