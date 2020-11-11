قمة الاتحاد الأفريقي تشيد بـ «إعلان نواكشوط»

أديس أبابا (وام)

أشاد قادة الاتحاد الأفريقي بـ «إعلان نواكشوط» المنبثق عن مؤتمر علماء أفريقيا الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط بالشراكة بين الحكومة الموريتانية، ومنتدى أبوظبي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وأكد القادة في البيان الختامي للدورة الـ 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أهمية التوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط لاسيما تأكيده على ضرورة التفريق بين الإرهاب والعنف الذي تدعو إليه الجماعات المتطرفة المسلحة وبين رسالة الإسلام النبيلة.

واستحضر البيان الختامي دعوة إعلان نواكشوط الدول الأفريقية لدعم الاعتدال الديني والتعايش بين الأفراد والشعوب بناء على القيم الإنسانية والأفريقية المشتركة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد ثمن في كلمته في القمة الأفريقية مؤتمر العلماء الأفارقة حول ثقافة التسامح والاعتدال في وجه ثقافة التطرف والاقتتال، منوهاً بما تضمنه من توصيات أكدت ضرورة نشر الدعوة إلى التسامح والإخاء وإشاعة ثقافة الحوار والاعتدال.

جدير بالذكر أن إعلان نواكشوط التاريخي الذي احتضنته العاصمة الموريتانية في الفترة ما بين 21 و23 يناير الماضي حظي بمشاركة حوالي 500 شخصية مرجعية من علماء المسلمين وشيوخهم ومفكريهم ووزرائهم ومفتيهم وأئمتهم ودعاتهم على اختلاف مذاهبهم وتنوع توجهاتهم من مختلف البلدان الإفريقية وممثلي الهيئات والمنظمات الإسلامية والدولية وشخصيات من القارات الأخرى.

وأشاد علماء أفريقيا في إعلان نواكشوط بجهود دولة الإمارات العربية وإسهامها في نشر قيم السلم والتسامح في أنحاء العالم، خصوصاً في القارة الأفريقية، ودعا إلى إعادة الاعتبار لفكر التسامح الديني، والتعايش السلمي بين الأفراد والشعوب، استلهاماً للمبادئ الإنسانية العالمية، وقيم القارة الأفريقية.