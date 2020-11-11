ميليشيات الحوثي تحوّل جامعة صنعاء إلى وكر لترويج الأفكار الإيرانية

عدن (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي الإرهابية حولت جامعة صنعاء إلى أوكار لتعليم اللغة الفارسية، وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، وفي مقدمتهم «قاسم سليماني».

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تتعمد إهانة المئات من علماء اليمن والأكاديميين الذين أفنوا حياتهم في المسيرة العلمية والتعليمية لدفعهم لمغادرة البلد، بعد أن نهبت رواتب موظفي الدولة منذ 5 أعوام. جاء ذلك في خضم تعليق للمسؤول الحكومي على حسابه في تويتر بشأن توجيهات أصدرها القيادي في الميليشيا المدعو إبراهيم المطاع يصدر توجيهات بطرد أسرة البرفسور اليمني وعالم الآثار «يوسف محمد عبدالله».

وبحسب وثيقة مرفقة فإن توجيهات المدعو المطاع المعين من قبل الميليشيات الحوثية نائب رئيس جامعة صنعاء تنص على طرد أسرة البرفيسور اليمني وعالم الآثار يوسف محمد عبدالله الذي يتلقى العلاج في القاهرة من شقته في السكن الجامعي، أو دفع إيجار مقابل بقائهم في الشقة بعد أن نهبت رواتب موظفي الدولة منذ 5 أعوام.